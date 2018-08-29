الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لأعمال بناء الطرق البرية في محافظة زرداب

باكو، 29 أغسطس، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 29 أغسطس اليوم قرارا جمهوريا ينص على تمويل بناء الطرق البرية الواصلة بين أوجار وزرداب وأقجابدي «21 كم» وبيرينجي آلي جانلي بمحافظة زرداب جنوب غربي البلاد.

وأفادت مراسلة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 6ر4 ملايين مانات من الأموال المخصصة لبناء وإصلاح وعادة بناء الطرق البرية في تقسيم نفقات التمويل الاستثماري الحكومي المقضي عليه في ميزانية الدولة لعام 2018م إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية بغية أعمال إنشاء الطرق البرية المذكورة التي تربط بين منطقتين سكنيتين يقطنهما ألفا نسمة.