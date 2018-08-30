بحث تنمية العلاقات بين أذربيجان والصين

باكو، 30 أغسطس، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف في 30 أغسطس اليوم برئيسة جمعية الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية السيدة لي سياؤلين.

أفادت أذرتاج أن السيدة لي سياؤلين أعربت عن ارتياحها من زيارة أذربيجان ورفعت شكرها على حفاوة الاستقبال.

وأعرب الطرفان خلال الاجتماع عن الامتنان من تطور التعاون بين البلدين مؤكدين على يقينهما من إعطاء مذكرة صداقة وتعاون موقع عليها بين مؤسسة حيدر علييف الخيرية وجمعية الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية دفعة للمزيد من تعمق التعاون في مجالي الإنسانية والثقافة بين الطرفين. كما أشار الجانبان خاصة إلى خدمة المشاريع المنفذة في مجالات الثقافة والشباب والسياحة للمزيد من تقريب الشعبين وتكثيف الاتصالات بينهما.

ونوه الوزير محمدياروف إلى دعم أذربيجان والصين بعضهما بعضا لدى المحافل الدولية لسلامة أراضيهما وسيادتهما عليها وحرمان حدودهما المتعارف بها دوليا.

وبحث الطرفان في الاجتماع المسائل ذات الاهتمام المشترك.