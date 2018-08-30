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    رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باختادزي ينهي زيارته أذربيجان

    ٣٠.٠٨.٢٠١٨ [٢٢:٠٢]

    باكو، 30 أغسطس، أذرتاج

    اختتمت زيارة رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باختادزي جمهورية أذربيجان في 30 أغسطس اليوم.

    أفادت أذرتاج انه اصطف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين حرس الشرف تكريما لرئيس الوزراء الجورجي.

    وكان في وداع رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باختادزي على ارض المطار نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أحمدوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف ومسؤولون آخرون.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باختادزي ينهي زيارته أذربيجان
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