سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 77.70 دولارا في بورصة لندن بعد هبوط سعره قدر 0.07 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 70.27 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.02 دولارا.