تسليم بطاقة الهوية البيومترية رقم 1 من جيل جديد الى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف (تحديث)

باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

يبدأ من الاول من سبتمبر تطبيق جيل جديد من بطاقات الهوية الالكترونية في أذربيجان.

افادت وكالة اذرتاج ان بطاقة الهوية الالكترونية البيومترية رقم 1 من جيل جديد قدمت الى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 31 اغسطس.

التقطت صورة فوتوغرافية للرئيس لبطاقة الهوية. وضع الرئيس توقيعه الالكتروني. ثم قدمت الى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف بطاقة الهوية الالكترونية.

احاط وزير الداخلية رامل اوسوبوف ووزير الاقتصاد شاهين مصطفايف رئيسَ الجمهورية علما مفصلا بعملية تحضير بطاقة الهوية الالكترونية وتسليمها الى المواطنين.

يذكر ان هذه البطاقات احصن امنيا من مثيلاتها السابقة. تشمل هذه البطاقات الحديثة معلومات عن مكان اقامة المواطنين وعن حالتهم الاجتماعية وكذلك صورتهم البيومترية وشريحة الكترونية مع البيانات الاخرى عن المواطنين.

يمكن المواطنين التقدم بطلب إلى جميع هيئات الشرطة الإقليمية ومراكز "آسان" للخدمات للحصول على جيل جديد من بطاقات الهوية التي تلبي جميع المتطلبات العصرية مع حمايتها من التزوير والمعلومات الرقمية.

ستتم طباعة بطاقات الهوية في 10 مراكز إقليمية تابعة لوزارة الداخلية وفي مركزي "آسان".