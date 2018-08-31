زاد عدد سكان باكو

باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

بلغ عدد سكان باكو بمقدار 7.1 ألف نسمة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى مليونين و269.7 ألف نسمة حتى الأول من شهر يوليو / تموز للعام الجاري.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الكثافة السكانية تبلغ 1060 نسمة في الكيلومتر المربع.

لكل 110 رجل 100 امرأة.

وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية التابعة لوزارة العدل خلال يناير – مايو للعام الجاري 55 ألفا و653 مولود ومولودين جددا ويأتي هذا المعدل لكل 1000 نسمة من السكان 13 مولودا. و49.8 في المائة من المواليد الجدد هم الذكور و50.2 في المائة هن الإناث كما أن 156 مولود هم التوائم و2 منهم هم ثلاثة التوائم.

وشكلت حالات الوفاة خلال فترة يناير – مايو العام الحالي 6 آلاف و808 حالة وفاة ويشكل مستوى الوفاة لكل 1000 نسمة من السكان 6.1 حالات.

وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية خلال الفترة المذكورة 6 آلاف و960 عقد زواج وألفين و374 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 6.2 عقود زواج و2.1 طلاق.