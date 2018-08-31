إنتاج 22.5 مليون طن من البترول و10.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في باكو خلال سبعة أشهر

باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم إنتاج 22 مليونا و252.1 ألف طن من البترول و10 مليارات و444.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في باكو خلال أشهر يناير - يوليو للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال يناير بلغت 19.9 مليار مانات وهو اقل بنسبة 0.9 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.