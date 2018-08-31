الشركة الهولندية تبحث عن الغاز الطبيعي في تركيا
AzerTAg.az
٣١.٠٨.٢٠١٨ [١٥:٤٨]
باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ستبحث الشركة الهولندية "Marsa Turkey B.V." عن الغاز الطبيعي في ولاية تكيرداغ التركية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة أن شركة "Marsa Turkey B.V." ستحفر بئرين استكشافيين في حي شاركوي لولاية تكيرداغ التركية.
إذا تم اكتشاف الغاز الطبيعي بعد الحفر لمدة 375 يومًا، فسيبدأ استخراج الآبار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣١.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٥١]
٣١.٠٨.٢٠١٨ [١٦:١١]
٣١.٠٨.٢٠١٨ [١١:٢١]
٢٩.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٠٧]
٣١.٠٨.٢٠١٨ [١٩:٠٩]
٣١.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٥٠]
٣١.٠٨.٢٠١٨ [١٠:٣٩]
٣٠.٠٨.٢٠١٨ [٢٢:٠٢]
٣١.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٤٩]
٣١.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٤٠]
٣١.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٥٦]
٣١.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٤٤]
١١.٠٨.٢٠١٨ [١١:٣٣]
٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٢٢]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٨]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٥:٥٠]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٣٣]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٣٥]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢٦.٠٦.٢٠١٨ [١٥:٢١]
٢٥.٠٦.٢٠١٨ [١٩:١٤]
١١.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٣]
٠٧.٠٦.٢٠١٨ [١٢:٥٦]
٠٤.٠٦.٢٠١٨ [١٥:١٥]
١٠.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [٢٠:٠٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [١٤:٢٧]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٢٩]
٣١.٠٨.٢٠١٨ [١٩:٤٥]
٣١.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٥٧]
٣١.٠٨.٢٠١٨ [١٥:٣١]
٣١.٠٨.٢٠١٨ [١١:٥٧]
٣٠.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٥٤]
٢٨.٠٨.٢٠١٨ [١٣:٤٩]
٢٧.٠٨.٢٠١٨ [١٣:١٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك