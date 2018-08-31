الشركة الهولندية تبحث عن الغاز الطبيعي في تركيا

باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ستبحث الشركة الهولندية "Marsa Turkey B.V." عن الغاز الطبيعي في ولاية تكيرداغ التركية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة أن شركة "Marsa Turkey B.V." ستحفر بئرين استكشافيين في حي شاركوي لولاية تكيرداغ التركية.

إذا تم اكتشاف الغاز الطبيعي بعد الحفر لمدة 375 يومًا، فسيبدأ استخراج الآبار.