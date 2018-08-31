الإمارات تقدم محطة كهرباء بقدرة 120 ميغاوات إلى مدينة عدن اليمنية

أبو ظبي، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قدمت دولة الإمارات محطة كهرباء بقدرة 120 ميغاوات إلى مدينة عدن اليمنية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين اليمنيين في مقدمتها قطاع الطاقة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة أنباء الامارات " "WAMانه سيتم تركيب المحطة التي تضم محركاً يعد من أكبر مولدات الطاقة بالعالم في منطقة الحسوة وتشغيلها في أكتوبر المقبل.

ورست سفينة إماراتية في عدن، تقل المحطة المقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في إطار الدعم الإماراتي المستمر للقطاعات الحيوية في مقدمتها الطاقة، حيث كان في استقبالها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني المهندس أحمد الميسري ونائب وزير الكهرباء المهندس مبارك التميمي ومدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن سعيد الكعبي وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون وعدد من المسؤولين اليمنيين.

وأكد المهندس أحمد الميسري أن المحطة المقدمة من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية إضافة ستنهض بالبنية التحتية لمؤسسة الكهرباء بمحافظة عدن والمحافظات المجاورة، مثمناً جهود الإمارات الكبيرة في إنشاء وتأهيل العديد من المشاريع الحيوية التي تلبي احتياجات المواطنين اليمنيين في المحافظات والمدن اليمنية المحررة.

وأشار إلى أن هذه المحطة الكهربائية ستسهم في تحسين خدمة الكهرباء والحد من معضلة الانقطاعات الكهربائية.

وأشار الكعبي إلى أنه سيتم العمل على بناء خزانين للوقود بسعة 5000 متر مكعب للواحد، تكفي محطة الكهرباء لمدة 14 يوماً من العمل المتواصل، حيث تعمل المحطة بالديزل والغاز.