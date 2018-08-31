رئيس الوزراء محمدوف يعقد اجتماعا تاليا لمجلس الوزراء

باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

عقد رئيس الوزراء الأذربيجاني نوروز محمدوف اجتماعا تاليا لمجلس الوزراء بحضور المؤسسات والهياكل ذات الصلة بالمسائل المقضي عليها في "خطة العمل لعام 2018 لمجلس الوزراء" في 31 أغسطس اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجتماع ارتكز على مسألتين واحداهما تحسين نظام مدفوعات العمل بغية زيادة أرباح الأهالي الحقيقية وتشكيل نظام المدفوعات الاجتماعية المستدامة على أساس مواجهة المخاطر الاقتصادية وثانيتهما توسيع تدابير سوق العمل الفاعلة في الأقاليم والمقترحات بشأن تكامل الأهالي تكاملا مرنا مع سوق العمل.

واستمع الحاضرون إلى تقرير ألقاه وزير العمل والضمان الاجتماعي ساحل بابايف حول المسألتين المدرجتين في جدول الأعمال.

ثم جرى تبادل الآراء تبادلا واسعا حول المسألتين المطروحتين.

وأنهى رئيس الوزراء محمدوف الاجتماع بكلمة ختامية وجه فيها كذلك المؤسسات والهياكل ذات الصلة بتنفيذ المسائل المطروحة في الاجتماع للنقاش والبحث وإزالة المشاكل الطارئة في حينها دون تأجيل.