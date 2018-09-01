سوتشي، 1 سبتمبر، أذرتاج جرى في 1 سبتمبر اليوم في مدينة سوتشي لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين وغداء عمل.

AZERTAG.AZ : لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والروسي وغداء عمل

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