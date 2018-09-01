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    الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الرسمية الى روسيا

    ٠١.٠٩.٢٠١٨ [١٦:٤٠]

    سوتشي، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    اختتم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم زيارته الرسمية الى جمهورية روسيا الاتحادية.

    افاد مراسل وكالة أذرتاج أنه كان في وداعه على ارض مطار سوتشي الدولي محافظ مدينة سوتشي أناتولي باخوموف ونائب حاكم مقاطعة كراسنودار أناتولي فورونوفسكي ونائب رئيس إدارة بروتوكولات الدولة التابعة لوزارة الخارجية الروسية أندريه ياكوفليف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الرسمية الى روسيا
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