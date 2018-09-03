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    الرئيس علييف يلتقي بنظيره القرغزستاني – إضافة

    ٠٣.٠٩.٢٠١٨ [٠٧:٥‎٦]

    تشولبون أتا، 3 سبتمبر، أذرتاج

    جرى في 3 سبتمبر اليوم لقاء بمدينة تشولبون أتا القرغزستانية بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية قرغزستان سؤورونباي جئينبيكوف.

    أفادت أذرتاج أن الرئيسين القيا كلمة في اللقاء.

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