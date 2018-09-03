افتتاح رسمي للاجتماع الـ43 للجنة التنفيذية لأوانا في طهران – إضافة

طهران، 3 سبتمبر، أذرتاج

جرى في 3 سبتمبر اليوم في مدينة طهران عاصمة جمهورية إيران الإسلامية حفل افتتاح رسمي للاجتماع الـ43 للجنة التنفيذية لمنظمة وكالات انباء بلدان آسيا والمحيط الهادئ أوانا.

أفادت أذرتاج أن المدير العام لوكالة ارنا الإيرانية سيد ضياء هاشمي ووزير الثقافة والإرشاد الإسلامي عباس صالحي ورئيس هيئة إدارة أذرتاج رئيس أوانا أصلان أصلانوف والمدير العام لوكالة بتا البلغارية الرئيس المنتخب الدوري لمؤتمر وكالات الانباء العالمية للفترة 2019-2022 ماكسيم مينتشيف ألقوا كلمات في الاجتماع.

ثم بدأت فعاليات دورة اللجنة التنفيذية.

وشارك في فعاليات الدورة المديرين العموم لوكالات الانباء الروسية تاس سيرجي ميخايلوف النائب الأول للمدير العام ميخائل غوسمان ووكالة انباء فيتنام ونان غوين دون لوي وقطر يوسف إبراهيم المالكي وكذلك الرؤساء والمندوبون عن وكالات انباء الاناضول التركية ويونهاب الكورية الجنوبية وشينخوا الصينية وكيودو اليابانية ومونتسامه المنغولية وبنا البحرينية وانتارا الاندونيسية وبرناما الماليزية.

ناقش المشاركون في الجلسة التي جرت باشراف الامن العام للمنظمة وقار سيدوف مقترحات تقدمت بها وكالة أذرتاج بتحسين فعاليات أوانا. واعرب عدد من الوكالات خلال المناقشات عن يقينهم من أن هذه المقترحات من شأنها أن تزيد من كفاءة وجودة عمل أوانا مع التعبير عن اتفاقهم على تبنيها.

وألقت مديرة قسم العلاقات الدولية لوكالة يونهاب السيدة كيم جينهيونغ كلمة في الجلسة أبلغت سير اعمال تحضيرية جادة من اجل استضافة مدينة سؤول اجتماع الجمعية العامة لاوانا فترة 6-9 نوفمبر 2019.

كما ناقشت الجلسة مسألة ترشح وكالة ارنا الإيرانية إلى رئاسة أوانا عام 2022 ولقيت هذه المبادرة قبولا من جانب أعضاء اللجنة التنفيذية واحيلت إلى الجمعية العامة للمنظمة للتصويت.

وقال المدير العام لوكالة ونا الفيتنامية نغوين دوك لوي في كلمة له إن حكومة فيتنام تقترح باستضافة هانوي اجتماع اللجنة التنفيذية لاوانا التالية فترة 18-21 أبريل عام 2019.

وبدورها أبلغت وكالة مونتسامه المنغولية أنها تريد استضافة اللجنة التنفيذية لعام 2020 مع ابداء وكالة الاناضول التركية استضافة تركيا مثل الاجتماع أيضا.