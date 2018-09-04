بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 79.73 دولارا
AzerTAg.az
٠٤.٠٩.٢٠١٨ [١١:١٣]
باكو، 4 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 79.73 دولارا بعد ارتفاعه 0.35 دولارا.
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