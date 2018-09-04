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    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 79.73 دولارا

    ٠٤.٠٩.٢٠١٨ [١١:١٣]

    باكو، 4 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 79.73 دولارا بعد ارتفاعه 0.35 دولارا.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 79.73 دولارا
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