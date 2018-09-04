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    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

    ٠٤.٠٩.٢٠١٨ [١١:٢٢]

    باكو، 4 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 78.03 دولارا في بورصة لندن بعد هبوط سعره قدر 0.12 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 70.11 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.31 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
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