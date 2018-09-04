الرئيس إلهام علييف يعزل رئيس أذر إينيرجي لإنتاج الطاقة الكهربائية

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

رسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 4 سبتمبر اليوم مرسوما ينص على عزل رئيس شركة أذر إينيرجي لإنتاج الطاقة الكهربائية المساهمة المفتوحة عن المنصب.

أفادت أذرتاج ان المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على عزل اعتبار سيناب الدين بيروردييف عن منصب رئيس شركة أذر إينيرجي.