باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج رسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 4 سبتمبر اليوم مرسوما ينص على تعيين رئيس لشركة أذر إينيرجي المساهمة المفتوحة لإنتاج الطاقة الكهربائية. أفادت أذرتاج ان المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف بالابابا حسين أقا رضايف لمنصب رئيس شركة أذر إينيرجي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعين رئيسا لشركة أذر إينيرجي لإنتاج الطاقة الكهربائية

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