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    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

    ٠٥‎.٠٩.٢٠١٨ [١١:٠٣]

    باكو، 5 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج انه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 77.68 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.49 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 69.24 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.63 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
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