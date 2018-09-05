الرئيس إلهام علييف يلتقي بوزير الخارجية الياباني تارو كونو مع الوفد المرافق له – إضافة

باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الخامس من سبتمبر اليوم بالقصر الرئاسي في باكو بوزير الخارجية الياباني تارو كونو مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج أن وزير الخارجية الياباني تارو كونو أعرب عن مشاعر الامتنان من زيارة أذربيجان مفيدا أن العلاقات بين البلدين في المستوى الحسنة ونقل أمله في المزيد من تطوير العلاقات. واكد كونو على كون شركتي ايتوتشو واينبكس اليابانيتين بين أصحاب الحصص منذ السنوات المديدة في مشروعي كتلة الحقول "اذري – تشيراق – جونشلي" البحرية الأذربيجانية للنفط والغاز خط أنبوب النفط التصديري باكو – تبيليسي – جيهان مشيرا إلى أهمية تمديد سريان الاتفاقية على أذري – تشيراق – جونشلي إلى عام 2050م معربا عن يقينه من استمرار توسع هذا التعاون. ثم قال الوزير أن اليابان حريصة على فتح خطوط جوية مباشرة بين البلدين وهذا يكتسي أهمية بالغة من حيث تطوير العلاقات في مجال السياحة.

وقال رئيس الدولة إن العلاقات الثنائية بين البلدين تتطور بنجاح كبير مفيدا أنها تشمل على السياسة والاقتصاد وغيرهما من المجالات. وذكر الرئيس إلهام علييف أن جدول أعمال التعاون واسع جدا وعددا كبيرا من الشركات اليابانية ناشطة في أذربيجان بصفتها مستثمرة ومقاولة. وفي الوقت عينه، أكد رئيس الدولة على أهمية تحديد سبل المزيد من توسيع التعاون بين الدوائر التجارية للبلدين. وتناول الرئيس إلهام علييف إمكانات أذربيجان السياحية منوها إلى تزايد عدد السائحين الوافدين إلى أذربيجان كل عام وقال إن البنية التحتية السياحية في الجمهورية في المستوى الأعلى. وأعرب رئيس الدولة عن يقينه من مساهمة زيارة وزير الخارجية الياباني تارو كونو في تنمية العلاقات الثنائية.

وشهد الاجتماع التشديد على أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مسائل إعداد كوادر والتحدث عن أهمية تشجيع الاستثمار المتبادل وحمايتها في توسيع التعاون الاقتصادي والإشارة إلى امتلاك العلاقات الاقتصادية بين البلدين إمكانات كبيرة للتوسع في مختلف الاتجاهات ومن ضمنها الزراعة والسياحة وغيرهما.