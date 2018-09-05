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    سياسة


    وزير الخارجية الياباني يزور مقبرة الشهداء

    ٠٥‎.٠٩.٢٠١٨ [١٧:٠٦]

    باكو، 5 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قام وزير الخارجية الياباني تارو كونو اليوم بزيارة مقبرة الشهداء وذلك في إطار زيارته إلى جمهورية أذربيجان.

    وزار وزير الخارجية الياباني تارو كونو مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".

    ثم شاهد وزير الخارجية الياباني منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت له معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الياباني يزور مقبرة الشهداء
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