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    بدء فعاليات دور الشاي والنبيذ لدى مركز الأعمال الأذربيجاني في أستراخان إلى نهاية العام

    ٠٥‎.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٤٧]

    باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج

    تبدأ فعاليات دور الشاي والنبيذ لدى مركز الأعمال الأذربيجاني الذي افتتح في شهر مايو الماضي بدعم من مؤسسة حيدر علييف الخيرية في أستراخان.

    نقل مراسل أذرتاج عن وزير الاقتصاد شاهن مصطفايف قوله في تصريح خصه بالوكالة بأنه " من المخطط لفتح دور النبيذ الأذربيجاني بمدينتي موسكو وسانت بطرسبورغ ودار التجارة الأذربيجانية في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية خلال العام. وتجري الاعمال لافتتاح مندوبية لمركز التصدير الروسي في باكو وانشاء جناح اذربيجاني في مركز المعرض لعموم روسيا في موسكو أيضا."

    AZERTAG.AZ :بدء فعاليات دور الشاي والنبيذ لدى مركز الأعمال الأذربيجاني في أستراخان إلى نهاية العام
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