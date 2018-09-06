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    الرئيسان الأذربيجاني والكرواتي يدليان ببيان صحفي

    ٠٦.٠٩.٢٠١٨ [١٤:٠٤]

    زغرب، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيسة جمهورية كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش ببيان صحفي عقب مراسم توقيع الوثائق الذي عقد اليوم.

    AZERTAG.AZ :الرئيسان الأذربيجاني والكرواتي يدليان ببيان صحفي
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