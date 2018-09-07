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    ثقافة


    افتتاح منتدى فن المقام الدولي في مدينة شهرسبز الأوزبكية

    ٠٧.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٥‎١]

    شهرسبز، 7 سبتمبر (أذرتاج).

    افتتح في ميدان آكساراي التاريخي بمدينة شهرسبز في أوزبكستان منتدى فن المقام الدولي برعاية اليونسكو، وبحضور أكثر من 300 ممثل من 73 بلدا منهم عازفون وعلماء موسيقى وباحثون وفنانون وغيرهم.

    يشارك أذربيجان في هذا المنتدى الدولي بوفد كبير يرأسه وزير الثقافة أبولفس قارايف.

    ألقى الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيويف في كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى ان مدينة شهرسبز التي تاريخها 2700 عام عانت من المصائب العديدة في فترات مختلفة. لكن أي حرب او كارثة طبيعية لم تقدر على محو هذه المدينة. تشتهر شهرسبز بعلمائها وشعرائها وعازفيها الأفذاذ. هذه هي المدينة التي نشأ وترعرع فيها القائد الكبير أمير تيمور (تيمورلنك).

    سينظم على هامش المنتدى مؤتمر علمي في موضوع "فن المقام ومكانته في الحضارة العالمية".

    سينتهي المنتدى في 10 سبتمبر.

    AZERTAG.AZ :افتتاح منتدى فن المقام الدولي في مدينة شهرسبز الأوزبكية
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