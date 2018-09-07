دوري الأمم الأوروبية: أذربيجان – كوسوفو 0-0 / إضافة ثانية

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

انتهت المباراة دون تسجيل هدف.

يذكر أن منتخب أذربيجان يلتقي نظيره المالطي في مباراة الذهاب في 10 سبتمبر بينما يستضيف كوسوفو نظيره من جزر فارو.

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انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

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انطلقت مباراة أولى لمنتخب أذربيجان لكرة القدم ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في 7 سبتمبر اليوم.

أفادت أذرتاج أن منتخب أذربيجان يلاقي نظيره من كوسوفو ضمن مرحلة المجموعات.

ويدير المباراة طاقم الحكام من النرويج بقيادة الحكم الدولي أولا هوبير نيلسن.

وتبث قناة سي بي سي سبورت الأذربيجانية المباراة بالبث الحي.

هذا وتتنافس أذربيجان في المجموعة الثالثة من مستوى الدوري الرابع بكأس دوري الأمم المتحدة للموسم الحالي.