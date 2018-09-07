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    إنتاج أول نبيذ خال من الكحول في أذربيجان

    ٠٧.٠٩.٢٠١٨ [٢١:١٢]

    أغسو، 7 سبتمبر (أذرتاج).

    انتج في مصنع "آذ قراناتا" بأذربيجان أول نبيذ خال من الكحول.

    قال نائب مدير المؤسسة وقار ميكايلوف إن هذا المشروب المنزوع الكحول له خصوصية مضادات الأكسدة) هي المواد التي تحمي خلايا الجسم من الأضرار مع احتوائه ريسفيراترول وبوليفلافونيت وعدد من المواد. وهذا النوع من النبيذ يقلل خطر الإصابة بالسرطان ويقي جسم الإنسان من الإشعاعات المضرة. كذلك يمكن تقليل الوزن بشرب 150 غرام من هذا النبيذ كل يوم.

    AZERTAG.AZ :إنتاج أول نبيذ خال من الكحول في أذربيجان
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