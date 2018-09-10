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    انتهاء المؤتمر العلمي الدولي "نخجوان: عاصمة الثقافة الإسلامية"

    ١٠.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٢١]

    نخجوان، 10 سبتمبر (أذرتاج).

    انتهى المؤتمر العلمي الدولي في موضوع "نخجوان: عاصمة الثقافة الإسلامية" في مدينة نخجوان الأذربيجانية.

    تحدث الأكاديمي إسماعيل حاجييف في كلمته عن أهمية المقالات العلمية المقدمة في المؤتمر ودور نخجوان في حماية القيم الإسلامية والآثار الإسلامية وإحيائها.

    قال الأكاديمي فخر الدين سفرلي مدير التاريخ والاثنوغرافيا والآثار لدى فرع نخجوان لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ان جلسة في موضوع "تاريخ الحضارة الإسلامية في نخجوان" على هامش المؤتمر الدولي شهد تقديم 11 بحثا.

    ثم ألقى كل من الأكاديمي ولي باخشلييف مدير القسم في معهد التاريخ والاثنوغرافيا والآثار والأكاديمي ابولفس قولييف مدير معهد الفنون واللغة وآدابها والدكتور فرمان خليلوف مدير معهد المخطوطات كلمات في الجلسة النهائية للمؤتمر تحدثوا فيها عن أهمية الأبحاث المقدمة خلال المؤتمر.

    AZERTAG.AZ :انتهاء المؤتمر العلمي الدولي "نخجوان: عاصمة الثقافة الإسلامية"
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    انتهاء المؤتمر العلمي الدولي "نخجوان: عاصمة الثقافة الإسلامية" انتهاء المؤتمر العلمي الدولي "نخجوان: عاصمة الثقافة الإسلامية" انتهاء المؤتمر العلمي الدولي "نخجوان: عاصمة الثقافة الإسلامية" انتهاء المؤتمر العلمي الدولي "نخجوان: عاصمة الثقافة الإسلامية" انتهاء المؤتمر العلمي الدولي "نخجوان: عاصمة الثقافة الإسلامية"