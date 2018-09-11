عازفة المقام الأذربيجانية تحتل المكان الأول في مهرجان المقام الموسيقي الدولي في شهرسبز

شهرسبز، 11 سبتمبر (أذرتاج).

انتهى مهرجان المقام الموسيقي الدولي المقام برعاية منظمة اليونسكو في مدينة شهرسبز الأوزبكية.

شارك في المهرجان اكثر من 300 ممثل من 73 بلدا بينهم عازفو المقام والمغنون وعلماء الموسيقى والباحثون وأرباب الفن والثقافة.

كما حضر المهرجان النائب الأول لوزير الثقافة والسياحة التركي احمد خلوقي دورسون ومستشار الرئيس الروسي فلاديمير تولستوي ومستشار الرئيس القيرغيزي سلطان رايف ووزير الثقافة والرياضة الكازاخستاني استانبك محمدعلي ووزير الثقافة الطاجيكي شمس الدين اورومبيكزاده.

شارك وفد اذربيجاني في المهرجان ضم كل من وزير الثقافة ابولفس قارايف ورئيس البعثة الأذربيجانية في اليونسكو السفير آنار كريموف والبروفيسورة لاله حسينوفا والدكتور فخر الدين باخشالييف والفنان الاذربيجاني فائز المهرجان الموسيقي الدولي "ترانيم الشرق" المقام في سمرقند صاحب باشازاده وغيرهم.

وحصلت اكاديمية المقام الطاجكية على الجائزة الكبرى للمهرجان.

وحازت عازفة المقام في فرقة "حيراتي" الأذربيجانية نيكار شعبانوفا وجوقة "ساكيل" الموسيقية الأوزبكية على المكان الأول. ويأتي العازفون من إيران والهند في المكان الثاني. أما العازفون من اليابان وتركمانستان وتونس فاحتلوا المكان الثالث.

أقيم على هامش المهرجان مؤتمر علمي في موضوع "فن المقام ومكانته في الحضارة العالمية" بحضور علماء الموسيقى من 20 بلدا.

كما استمتع الحضور بالاستماع الى حفلات عزف المقام على هامش المهرجان ومشاهدة معارض مكرسة لفن المقام وآلات الطرب والأزياء الشعبية والأعمال الحرفية ولوحات الرسم والفنون التطبيقية والكتب وألبومات والصور.

تحدث الوزير الأذربيجاني في كلمة ألقاها خلال المؤتمر عن الأعمال المقامة في مجال صون ورعاية الفنون الشعبية بما فيها المقام في أذربيجان وتبليغها في العالم مع الإشادة بدور مؤسسة حيدر علييف ورئيستها السيدة الأولى لأذربيجان مهربان علييفا وخدماتها في إدراج فن المقام الى قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو.