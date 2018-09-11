الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لأعمال بناء الطرق البرية بمحافظة صابر أباد

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما في 11 سبتمبر اليوم ينص على تمويل بناء الطرق البرية الواصلة بين قصبات وقرى داداشبايلي وتشول أقا محمدلي وخا كيتشن وسلمانلي بمحافظة صابر أباد وسط البلاد.

وأفادت مراسلة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 1ر15 مليون مانات من الأموال المخصصة لإنشاء واعادة بناء الطرق البرية في تقسيم نفقات استثمارات الدولة من ميزانية الدولة لعام 2018 إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية بغية أعمال إنشاء الطرق البرية المذكورة الواصلة بين 15 منطقة سكية يقطنها 22 الف نسمة .