فاتح بيرول: أذربيجان تلعب دورا مهما في ضمان امن الطاقة الأوروبي

باكو، 12 سبتمبر (أذرتاج).

تلعب أذربيجان دورا مهما في ضمان امن الطاقة الأوروبي وتنويع مصادرها وخطوط تصديرها.

أفادت اذرتاج ان هذه الكلمات قالها المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية (IEA) فاتح بيرول في تصريحه الصحفي في باكو اليوم.

أضاف ان الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارات ضرورية لأمن الطاقة خلال السنوات الماضية. والمسألة المهمة هنا هي تنويع مصادر الطاقة وخطوط تصديرها. وزاد : "اعتقد ان مشروعي "تاناب" و"تاب" اللذين تنفذهما أذربيجان يكسبان أهمية كبيرة. قد تم تشغيل خط أنابيب "تاناب"، واثق في إنجاز الأعمال المتعلقة بتنفيذ "تاب" في حينها".