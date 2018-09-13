باكو، 13 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الظروف المهيأة لدى المدرسة رقم 295 في بلدة نارداران لحي صابونجو بباكو وذلك بعد إعادة ترميمها. أفادت وكالة أذرتاج أنه أحيط رئيس الجمهورية علما مفصلا بالأعمال المنجزة في مبنى المدرسة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى المدرسة رقم 295 في بلدة نارداران بعد إعادة ترميمها

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