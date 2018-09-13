باكو، 13 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية. أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 81.50 دولارا بارتفاع مسجل عند 1.21 دولارا. يذكر أن سعر برميل النفط الأذربيجاني بلغ آخر مرة 81.31 دولار في 23 مايو.

AZERTAG.AZ : تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 81 دولار أمريكي

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