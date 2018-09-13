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    الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي والوفد المرافق له (تحديث)

    ١٣.٠٩.٢٠١٨ [١٤:٣٠]

    باكو، 13 سبتمبر (أذرتاج).

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 13 سبتمبر وزير الدفاع الإسرائيلي افيقدور ليبيرمان والوفد المرافق له.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الطرفين أعربا في اللقاء عن ارتياحهما لتطور العلاقات في المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية والسياحية بين أذربيجان وإسرائيل وعبرا عن ثقتهما في إسهام زيارة ليبيرمان إلى البلد في التعاون بين البلدين.

    أشير في اللقاء إلى تهيئة كل الظروف المناسبة لعيش ممثلي الطائفة اليهودية إلى جانب الطوائف الأخرى في جو من الأمان والسلام في أذربيجان، وقيل انها تلعب دورا فعالا في الحياة الاجتماعية للبلد.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي والوفد المرافق له (تحديث)
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