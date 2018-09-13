القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 87 مرة

باكو، 13 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 87 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قريتي دوفيخ وشاوارشاوان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي قايماقلي وقوشجو أيريم بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية جيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية أغدام بمحافظة طوفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وياريمجا بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى نميرلي وطاغي بكلي وباش قروند وجواهرلي وقاراقاشلي ومرزيلي المحتلة بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقوبا ديلاغاردا وقروند وقورقان وكوردلر لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية مهديلي بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند وجبرائيل الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.