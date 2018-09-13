وزير الطوارئ يلتقي بوزير الدفاع الإسرائيلي

باكو، 13 سبتمبر، أذرتاج

التقى وزير الطوارئ الاذربيجاني الفريق اول كمال الدين حيدروف في 13 سبتمبر اليوم بوزير الدفاع الاسرائيلي افيجدور ليبرمان مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج عن بيان الطوارئ أن الوزير كمال الدين حيدروف اعرب عن الامتنان من العلاقات رفيعة المستوى بين البلدين متحدثا عن التعاون المثمر بين وزارة الطوارئ والوكالة الوطنية لادارة الحالات الطوارئ بوزارة الدفاع الاسرائيلية.

واكد الوزير على ضرورة تطوير التعاون في مجال التصدي لحالات الطوارئ وازالة عواقبها مشيرا الى اهمية تنظيم تدريبات مشتركة في المستقبل في هذا المجال.

وعبر وزير الدفاع الاسرائيلي افيقدور ليبرمان عن الشكر على اللقاء وتحدث عن اهمية التعاون بين البلدين في منع الحالات الطارئة وازالة نتائجها. وشدد الوزير على امكانية المزيد من تعميق العلاقات الموجودة في هذا المجال.

ثم عرض مقطع فيديو تحدث عن التدريبات الدولية "خزر 2017" المنظمة بتنظيم وزارة الطوارئ الاذربيجانية.

وجرى في اللقاء تبادل الاراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.