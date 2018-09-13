قراداغ لوكباتان يتغلب على كشلة الرديف بهدف يتيم

باكو، 13 سبتمبر، أذرتاج

تغلب قراداغ لوكباتان على ضيفه كشلة الرديف بهدف يتيم في الجولة الثالثة بدوري الدرجة الأولى الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج ان المباراة رقم 15 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الاولمبي الرياضي قادها الحكم بايراموف أمام 150 مشجع.

وجاء هدف صاحب الارض من طرف تيموروف د15.

وعاقب الحكم لاعبا من قراداغ لوكباتان و3 لاعبين من كشلة الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي فيما طرج لاعبا من النادي الضيف بالبطاقة الصفراء الثانية د42.

كما اضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الشوط الاول و4 دقائق الى الشوط الثاني.