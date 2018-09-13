الجيش الرياضي يفوز ضيفا على طوران طاووس

طاووس، 13 سبتمبر، أذرتاج

تغلب نادي الجيش الرياضي على مضيفه طوران طاووس بثلاثة أهداف مقابل اثنين بافتتاحية الجولة الثالثة بدوري الدرجة الأولى الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 16 المنظمة على ملعب طاووس المركزي قادها الحكم حمزة زاده أمام 500 مشجع.

وفتح الحساب صاحب الارض من جانب صادقوف د15 من ركلة الجزاء وضاعفه قولوزادة د72 فيما رد عليهما الضيف عن طريق نادروف د31 ومحمدوف د49 وأقازادة د90+3.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من طوران طاووس ولاعبا من الجيش الرياضي بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

ولم يضف الحكم وقتا بدل الضائع الى الشوط الاول بينما اضاف 5 دقائق الى الشوط الثاني.