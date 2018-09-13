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    ثقافة


    وزير الثقافة يلتقي بوزير الثقافة والتعليم الإندونيسي

    ١٣.٠٩.٢٠١٨ [١٢:٤١]

    باكو، 13 سبتمبر، أذرتاج

    التقى وزير الثقافة الاذربيجاني ابولفس قرايف في 13 سبتمبر اليوم بوزير الثقافة والتعليم الاندونيسي مهاجر أفندي الزائر حاليا البلد.

    أفادت أذرتاج أن قرايف تحدث عن تطور العلاقات بين البلدين.

    وأكد الوزير على تطور العلاقات في مجال الثقافة هي الاخرى مثلما في جميع المجالات بين البلدين. وقيل ان سفارة اندونيسيا تقيم مهرجانات ثقافية مختلفة في البلد في السنوات الاخيرة وتنظم فعاليات شتى وذلك يؤثر ايجابيا على تعزز العلاقات الثقافية بين الشعبين.

    واشار قرايف الى اعارة اذربيجان اهمية خاصة للعلاقات مع البلاد الاسلامية مفيدا ان كلا البلدين يدعمان بعضهما بعضا لهذا السبب لدى المحافل الدولية.

    وقال الوزير إنه نظم مهرجان الثقافة الاندونيسية في باكو فترة 11-16 سبتمبر مشيدا باهمية هذه الفعالية من حيث تطوير العلاقات الثقافية.

    وعبر قرايف عن يقينه من المزيد من تطور العلاقات بين البلدين في المستقبل.

    واعرب الوزير أفندي عن ارتياحه من زيارة البلد مشددا على حرصه على تطوير العلاقات مع أذربيجان.

    وتناول الوزير الاندونيسي العلاقات الموجودة بين البلدين لافتا الى زيادة تطور العلاقات في الاعوام الاخيرة.

    واكد أفندي على وجوب المزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية الموجودة بين اندونيسيا واذربيجان.

    وفي الختام بحث الطرفان عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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