انعقاد الاجتماع التحضيري الأول للدورة الـ43 للجنة التراث العالمي في باكو

باكو، 14 سبتمبر (أذرتاج).

انعقد اليوم في باكو الاجتماع الأول للجنة التنظيمية للدورة الثالثة والأربعين للجنة التراث العالمي لليونسكو التي ستستضيفها عاصمة أذربيجان عام 2019، بناء على مرسوم أصدره الرئيس الأذربيجاني.

في البداية عرض فيديو يعكس عن مشاركة الوفد الأذربيجاني في الدورة الثانية والأربعين للجنة المقامة في المنامة عاصمة مملكة البحرين في 24 يونيو 2018. وستتواصل الجلسات إلى غاية 04 يوليو 2018.

أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس اللجنة التنظيمية وزير الثقافة ابولفس قارايف ألقى كلمة في الاجتماع تحدث فيها عن خبرة أذربيجان في تنظيم الفعاليات الكبيرة العالمية مشيدا بخدمات ودور السيدة مهربان علييفا النائبة الأولى لرئيس الجمهورية رئيسة مؤسسة حيدر علييف في تعزيز علاقات أذربيجان مع اليونسكو.

وذكر الوزير ان أذربيجان ستستضيف الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي في مدينة باكو في الفترة ما بين 30 يونيو حتى 10 يوليو لعام 2019، ذلك وفقا للقرار المتخذ في الدورة السابقة.

كما تحدث الوزير الأذربيجاني عن العلاقات والتعاون المثمر بين بلاده واليونسكو مشيرا الى ان أذربيجان استضافت بنجاح الدورة الثامنة للجنة الحكومية في صون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو عام 2013. وتنظم كل عامين المنتدى العالمي للحوار بين الحضارات برعاية اليونسكو.

ثم واصل الاجتماع أعماله بمناقشة المسائل المطروحة للأجندة.