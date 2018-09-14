الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير التنفيذي العام لشركة "توتال"
AzerTAg.az
١٤.٠٩.٢٠١٨ [١٤:٥٢]
باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم المدير التنفيذي العام لشركة "توتال" باتريك بويان والوفد المرافق له.
أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال اللقاء نوقشت آفاق التعاون بين شركتي "توتال" و"سوكار" في مجال النفط والغاز والعمل الحالي في إطار التطوير المشترك لحقل "أبشيرون" وإمكانيات التطوير المشترك للحقول الأخرى في مجال النفط والغاز.
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