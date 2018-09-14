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    غدا: تغلق بعض الأراضي في باكو للسيارات والمشاة

    ١٤.٠٩.٢٠١٨ [١٦:٠٧]

    باكو، 14 سبتمبر (أذرتاج).

    ستفرض غدا الخامس عشر من سبتمبر قيود على حركة المشاة والسيارات في بعض أراضي باكو بسبب الحفل الرسمي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية ان شارع برلمان ومقبرة الشهداء وشارع نفطجيلار وساحة التحرير والأراضي القريبة منها ستكون مغلقة حتى انتهاء الحفل الرسمي.

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