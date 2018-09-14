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    البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 17 أيلول

    ١٤.٠٩.٢٠١٨ [١٨:٠٦]

    باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 17 أيلول.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 17 أيلول.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 17 أيلول
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