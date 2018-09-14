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    خدمة جديدة للسياح في بحيرة جويجول: الرحلة بالقارب الكهربائي

    ١٤.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٣٨]

    جويجول، 14 سبتمبر (أذرتاج).

    جلبت وزارة البيئة والثروات الطبيعية الأذربيجانية قاربا كهربائيا للجولة على متنه في بحيرة جويجول.

    عند قيام السياح برحلة على متن القارب في البحيرة يستمتعون برؤية المنطقة الساحرة والغابات والجبال الشاهقة المحيطة للبحيرة.

    يشار إلى أن القارب الكهربائي يأخذ 12 شخصا في رحلة واحدة.

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