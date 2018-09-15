الرئيس التركي في زيارة رسمية إلى أذربيجان

باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

وصل رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان اليوم في زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف على أرض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لمقدم الرئيس التركي.

وكان في استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أرض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية رامز حسنوف وغيره من المسئولين الرسميين.