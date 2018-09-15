لقاء على حدة بين رئيسي أذربيجان وتركيا (تحديث)

باكو، 15 سبتمبر (اذرتاج).

أقيم اليوم لقاء على حدة بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان بعد انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية في أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين أشارا في اللقاء إلى التطور الناجح لعلاقات الصداقة والأخوة بين أذربيجان وتركيا في كافة المجالات، وأهمية المشاريع العالمية المشتركة المنفذة من قبل البلدين. وقيل إن زيارة رئيس تركيا تساهم في توسيع التعاون. ووصف الطرفان العرض العسكري المقام بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على تحرير باكو من قبضة الاحتلال بالحدث المهم في تاريخ العلاقات الثنائية.

كما أجرى الطرفان في اللقاء تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.