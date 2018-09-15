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    رئيسا تركيا وأذربيجان يزوران مقبرة الشهداء

    ١٥‎.٠٩.٢٠١٨ [١٥‎:٠٥‎]

    باكو، 15 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قام رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم بزيارة مقبرة الشهداء.

    وقد اصطف حرس الشرف تكريما لمقدم الرئيسين.

    وزار الرئيسان إلهام علييف ورجب طيب أردوغان مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها.

    ووضع الرئيسان إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".

    ثم زار رئيسا أذربيجان وتركيا النصب التذكاري إحياء لذكرى الجنود الأتراك الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان في مقبرة الشهداء ووضعا إكليلا من الزهور أمامه.

    كتب رئيسا الدولتين ذكرياته القلبية إلى الكتاب التذكاري.

    AZERTAG.AZ :رئيسا تركيا وأذربيجان يزوران مقبرة الشهداء
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