باكو، 15 سبتمبر (أذرتاج). انطلق العرض العسكري في ساحة التحرير بعاصمة أذربيجان بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على تحرير مدينة باكو من قبضة احتلال البلاشفة والطاشناق الأرمن. أفادت أذرتاج ان رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان والسيدة الأولى لاذربيجان مهربان علييفا يشاركون في العرض العسكري. قدم وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف تحية عسكرية لرئيسي أذربيجان وتركيا. ورحب رئيسا الدولتين بالعسكريين. وعزفت الاوركسترا العسكرية النشيد الوطني لكل من تركيا وأذربيجان. ألقى الرئيس الأذربيجاني القائد الأعلى العام للقوات المسلحة الأذربيجانية إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان كلمتين في العرض العسكري.

AZERTAG.AZ : انطلاق العرض العسكري بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على تحرير باكو

الرئيس إلهام علييف والرئيس رجب طيب اردوغان يشاركان في العرض العسكري

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