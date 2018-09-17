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    الرئيس إلهام علييف يلتقي كبير محرري وكالة شينخوا الصينية

    ١٧.٠٩.٢٠١٨ [١٢:١٧]

    باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم كبير محرري وكالة شينخوا الصينية هي بينغ والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي كبير محرري وكالة شينخوا الصينية
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