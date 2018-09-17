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    زلزال بقوة 6.5 يضرب جزر فيجي

    ١٧.٠٩.٢٠١٨ [١٤:٢٧]

    باكو، 17 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة بمقياس ريختر شواطئ جمهورية فيجي على المحيط الهادئ.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة "تاس" للأنباء أنه وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع مركز الزلزال على 810 كيلومتر من العاصمة سوفا وعلى عمق 570 كيلومتر.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. لا يتم الإعلان عن تهديد تسونامي.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 6.5 يضرب جزر فيجي
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