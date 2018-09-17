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    سياسة


    الجيش الأذربيجاني يجري مناورات واسعة النطاق

    ١٧.٠٩.٢٠١٨ [١٤:٣١]

    باكو، 17 سبتمبر (أذرتاج).

    بدأ الجيش الأذربيجاني في اليوم السابع عشر من سبتمبر مناورات عسكرية واسعة النطاق بمشاركة أنواع الجيش المختلفة وأقسامه ووحدات وكتائب عسكرية تحت قيادة وزير الدفاع، ذلك بناء على الخطة التي صادق عليها الرئيس الأذربيجاني القائد العام الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف.

    أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة انه يشارك في المناورات التي ستستمر حتى 22 سبتمبر أكثر من 20 ألف عسكري وأكثر من 200 دبابة وغيرها من الآليات المدرعة وأكثر من 120 آلية مدفعية وصاروخية ومنظومة صواريخ وراجمات الألغام، حوالي 10 طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل وحوالي 20 نوعا من الطيران العسكري.

    AZERTAG.AZ :الجيش الأذربيجاني يجري مناورات واسعة النطاق
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